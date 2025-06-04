苗市為公路新設偏心左轉道 52罰單收回

苗栗市為公路新劃線爭議，規劃單位邀請民代說明規劃原則。（記者張勳騰攝）

2025/06/04 05:30

路標號誌2週內完成 之後再1個月適應期 勸導不開單

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市為公路重新劃設標線，自上月十八日公告實施以來，民怨連連，有用路人一公里被檢舉六張罰單，苗栗縣政府昨邀集地方民代會勘，縣議員孫素娥等人強烈要求在用路人適應期時，不要裁罰。苗縣府交通工務處承諾二週內完成標誌標線，之後再一個月的適應期；而之前所開的五十二張交通違規罰單，縣長鍾東錦允諾收回處理。

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施工單位疏失 鄉親遭檢舉開罰

縣議員許櫻萍昨也在縣議會定期會中質詢，指她不反對苗栗市為公路設新標線，但新的建設卻製造更多的罰單，已引發民怨，她要求相關單位要多宣導，另在緩衝期間不要直接開罰單。

鍾東錦則回應，苗栗市為公路路標及號誌未同時改，致鄉親不清楚，苗縣警局目前有五十二張交通違規罰單，他認為施工單位有過失，那要縣府、還是施工單位承擔，請議員通知里長協助將五十二張罰單繳回苗縣府，縣府再想辦法處理，以減少民怨。

駕駛不習慣 換車道未打方向燈

苗栗縣政府最近在為公路福星街至國華路間一公里，新增七處偏心左轉車道，及人行道等配置，實施以來，因用路人不習慣，致不少用路人未打方向燈、任意變換車道及直行車占用左轉車道等，被檢舉開罰，衍生民怨。

規劃單位昨會勘時說明規劃原則，家住為公路的前市公所主秘邱宏宬質疑為公路設左轉專用道之必要性令人不解，且標誌標線亂象叢生；但苗市公所主秘杜英嘉則說明為公路重劃線理論正確。

因為議員孫素娥、楊明燁、許櫻萍及與會市代及里長強烈要求苗縣府訂出四個月或半年的用路人適應期，期間不要裁罰；苗縣府交工處副處長許家誠承諾，二週內完成標誌標線，之後再一個月的適應期，除重大違規，勸導不開單。

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