邊境查驗／3批越南進口鮮榴槤 重金屬超標、驗出禁藥

1批來自中國的八角被驗出含有工業用染料「蘇丹色素一號」，全批1645公斤依法在邊境直接銷毀、不得退運。（食藥署提供）

2025/06/04 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕正值榴槤產季，食藥署昨公布邊境查驗結果，共有三批來自越南的鮮榴槤不合格，總重逾二．六萬公斤，其中兩批檢出重金屬鎘超標兩倍，另一批驗出禁用農藥「達特南」，全數退運或銷毀。此外，一批來自中國的八角被驗出含工業用染料「蘇丹色素一號」，全批一六四五公斤全數銷毀。

食藥署副署長林金富說明，違規的三批越南榴槤中，其中一批由農協開發公司進口，檢出殺蟲劑「達特南」○．○二ppm，依國內規定該成分為「不得檢出」，另外兩批則由綠品國際生技公司報驗，檢出重金屬鎘達○．一mg/kg，而標準限量為○．○五mg/kg，針對違規業者將列入逐批查驗名單，強化邊境把關。

請繼續往下閱讀...

林金富說，近半年食藥署共受理越南鮮榴槤四六九批報驗，其中七批不合格，不合格率約為一．五％，因應榴槤產季，今年四月起至七月二日，已將越南榴槤列入加強抽驗品項。

至於中國八角，近半年報驗十八批、二批不合格，不合格率逾七％。目前持續針對高風險國家，包括辣椒粉、胡椒、薑黃、八角等辛香料，實施監視查驗，蘇丹色素經百分百檢驗合格才准入境。

食藥署昨公布最新邊境查驗結果，共有3批來自越南的鮮榴槤不合格，其中兩批被驗出重金屬鎘含量超標2倍，另1批則檢出禁用農藥「達特南」。（食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法