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    智慧農業種菜 節省人力增產2成

    省工機械導入讓種菜不僅省人力，還可控制植株大小品質。（記者楊媛婷攝）

    省工機械導入讓種菜不僅省人力，還可控制植株大小品質。（記者楊媛婷攝）

    2025/06/04 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕極端氣候已成日常，農業部於二○一七年推動智慧農業，盼穩定產量、省工，農業部桃園農改場輔導桃城蒔菜農業生產合作社，導入溫室蔬菜智慧灌溉系統與省工機械，還有蔬菜生產排程系統，人力節省四成，產量提高逾二成。

    桃城蒔菜農業生產合作社是鼎泰豐、王品集團、連鎖超商指定蔬菜供應商，甫獲十大神農肯定的桃城蒔菜負責人邱冠鈞表示，當年會從家庭農場轉型，並導入農機與智慧系統是不得不的選擇，「當時面臨蔬菜低價與缺工，就知道一定要轉型。」他指出，過去農民常常生產後才開始找通路，但引進機械化耕作與智慧灌溉系統後，可讓蔬菜生產規格化，直接切合餐飲業者需求。

    目前桃城蒔菜合作社契作的溫室蔬菜面積達十五公頃、共五百四十棟溫室，全部都有三章一Q，邱冠鈞的妻子尤優佳指出，用傳統灌溉方式，無法在一天內全數耕灌所有的溫室，導入智慧灌溉系統後，五分鐘就可完工，也可透過噴水快速降溫，並節省用水五成，也因系統因應氣候用水精準，讓小葉菜生長穩定。

    農業部科技司長李紅曦表示，迄今推動的智慧農業等措施，已完成一百九十四項技術移轉，推動七十九家業者登錄智慧農業科技服務體系，並衍生八家新創公司，現在也將相關成果整合，希望可更加速導入產業應用。

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