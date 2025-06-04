酷澎啟動健康促進計畫 樹立物流職場典範

Coupang酷澎「健康促進計畫」首週開幕儀式於各物流中心以及台北辦公室啟動，展現對健康職場的高度認同與積極參與。 （美商Coupang酷澎提供）

2025/06/04 05:30

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎以提升員工福祉為核心願景，致力打造國際級環境安全暨衛生團隊，持續投入企業資源，實踐為員工創造健康職場環境的承諾。自五月起，首度推出為期六週的「酷澎健康促進計畫」（Coupang Care Program），對象包含第一線物流員工、物流行政員工，以及所有辦公室員工。

該計畫推出「健康三力方程式」，包括：健康基礎檢測（前測與後測，掌握健康數據）、一對一專業諮詢（健康管理師與營養師透過LINE以及手機APP提供個人化指導）、主題式專家講座（涵蓋營養、運動、心理與專科知識等四大主題）。計畫協助員工，特別是物流員工，在工作時間內促進個人健康，樹立科技物流業的健康職場新典範。

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Coupang酷澎台灣環境安全衛生長Dovie Majors表示：「在Coupang酷澎，我們深信員工的健康不只是個人幸福的基礎，更是企業永續發展的關鍵動能。『酷澎健康促進計畫』不僅是職場健康的具體實踐，更是我們對員工長期承諾的最佳展現。」

Coupang酷澎同時推出iCareAI健康智能平台，員工可拍照上傳每日餐盤，獲得專業營養師一對一的飲食建議。此外，員工亦可透過LINE與專業健康管理師進行線上諮詢，討論健康促進相關議題。「酷澎健康促進計畫」致力為物流及基層員工打造兼顧身心健康的職場環境，持續推動科技與人本並重的物流新典範。

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