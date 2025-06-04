產官合作 抗高溫聯盟成軍／今年規劃雙北試辦高溫應變演練 北市、南市示範推動高溫防護地圖

成大建築系特聘教授林子平秀出中台灣的高溫地圖，點出未來都市熱島效應可能發展擴張為都會區熱島帶，許多以前不熱的地方，未來可能也高溫。（記者吳柏軒攝）

2025/06/04 05:30

〔記者吳柏軒、黃宜靜／台北報導〕越來越熱的夏天讓人難以忍受，為了因應高溫，環境部昨日成立「抗高溫調適對策聯盟」，提升調適能力，建立應變機制，且面對都市熱島效應，今年規劃雙北市試辦演練，因應未來極端高溫事件；台北市、台南市將試辦建置高溫防護地圖（Cool Map），讓民眾了解哪裡有冷氣、涼適休息區或免費飲水等共享空間。

110個單位加入 通路販售涼感商品

中央攜手地方與企業民間等，昨宣布成立抗高溫調適對策聯盟，已有一一○個單位加入，其中包含通路業、冷氣空調、運輸服務、保險、營造業、高溫防護產品及寵物友善服務等六十三家企業，家樂福也分享賣場通路的涼感生活，萊爾富便利商店、小北百貨等也響應於六月到十月成立「抗高溫商品專區」等。

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地圖標示共享冷氣等避暑地點

環境部長彭啓明表示，全球暖化墊高基底溫度，台灣都會區盆地地形及建設水泥化影響，加上氣候高壓壟罩甚至突發極端天氣，導致夏天越來越熱！他認為，抗高溫需跨部會、跨領域及公私協力一起行動。

彭啓明強調，今年夏天該聯盟就開始行動，包含建立高溫應變啟動機制，由氣象署、衛福部、勞動部等建立共通性高溫指標，也因都市熱島效應影響範圍跨縣市，今年規劃與雙北市試辦模擬演練。推動「高溫防護地圖」，讓民眾有避暑地點，如公園、遮陰廊道、圖書館、量販店等共享冷氣或免費飲水及休息區，今年先由台北市、台南市示範，明年研議設置規範後再逐步落實全國。

須關注脆弱族群高溫照護問題

成功大學建築系特聘教授林子平表示，近年調查的都市高溫已不再集中特定行政區，而是蔓延開來，從都市熱島變成都會區熱島帶，過去不會高溫的地方，未來都可能出現高溫，須留意脆弱族群包含勞動者、慢性病患者、觀光客、低收入戶、孕婦、嬰兒乃至貓狗等。中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫也提醒高溫下寵物照護問題。

未來是否放「高溫假」，環境部次長施文真表示，目前高溫時間經常僅占一天之中幾個小時，不同於颱風等長期影響指標，是否能休假，需要跨部會討論。不過，未來是否出現整天高溫的情形，目前也還無法預測。

環境部成立抗高溫調適對策聯盟，六十三家企業加入，並提供高溫解決方案等各種產品，包含遮陽帽、涼感衣乃至毛小孩的用具等，提升人類及寵物的適應力。（記者吳柏軒攝）

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