基隆虎仔山推建案 將封迴車塔惹怨

建商在基隆虎仔山推建案，將封閉山上居民、民眾上夜景的必經道路「迴車塔」。（記者俞肇福攝）

2025/06/03 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員施偉政昨天（二日）在施政總質詢指出，建商擬在基隆虎仔山開發上千戶的建案，規劃新闢道路，但施工期間，虎仔山「迴車塔」封閉七個月，且未來道路完工後，因「迴車塔」靠中山二路端的出入口有高低差，未來不開放通行，引發當地居民憂心與不滿。

工務處長簡翊哲表示，建商開完地方說明會，收集民代和民眾意見後，會提出修正計畫送審，將交通影響降至最低，經過道安會報審查通過，工務處才會核准施工，開闢計畫道路。

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施偉政指出，建商日前召開說明會時，在現場播放計畫道路模擬動畫解說，主線道長度約三百公尺，從山下的中山二路五十一巷（迴車塔出入口）進出隧道，雙向各有一車道，且隧道高度可供消防車、公車通行，兩側也將施作人行道，隧道盡頭銜接至麗寶大觀社區旁現有道路的華興街五十三巷，至於原先供車輛通行的「迴車塔」，建商表示完工將不再供車輛通行。

施偉政指出，建商在說明會上說，建案工期長達一千三百八十個日曆天，施工期間，迴車塔將封閉兩百一十個日曆天，封閉期間，居民僅能繞一大段路，循健民街、通仁街下山進入主幹道，對居民非常不便，已造成居民恐慌，表達反對。

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