行人庇護島頻被撞 北市將總體檢

北市近3年在路口新設行人庇護島，至少已發生34件車輛撞擊事故。圖為羅斯福路、景中街口的行人庇護島。（記者董冠怡攝）

2025/06/03 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市松山區南京東路四段日前有公車擦撞行人庇護島，市議員吳世正昨天在市政總質詢中表示，羅斯福路六段與景中街路口、三民路與延壽街口、市民大道五段與光復南路等地，也有類似情形，「連國中生都不會這樣設計！」且據統計，近三年新設庇護島路口至少發生卅四件車輛撞擊事故，呼籲市府不要讓保護行人的美意，變成駕駛人的夢魘；市長蔣萬安責成交通管制工程處重新檢視，並且要做總體檢。

吳世正列舉，羅斯福路六段與景中街路口，二○二三年設置庇護島，但從二○二四年至今年三月，發生十件車輛碰撞事故；三民路與延壽街口，二○二二年初增設庇護島，同年至隔年陸續有六件事故；市民大道五段與光復南路口，二○二二年設置庇護島，二○二三、二○二四年計有三件，累計近三年新設庇護島路口至少卅四件撞擊案。

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他建議，設置行人庇護島設施，應以退縮既有行穿線，打開原有分隔島為優先考量；全面體檢設計標準與事故熱點，調整設計因地制宜；提升庇護島可見度與警示效果，例如夜間照明、反光、緩衝設施；嚴格管理施工期間交通安全維護措施。

蔣萬安說，確實要做總體檢，設置庇護島是希望行人安全，設計上應用行穿線退縮的方式，而非將庇護島往外推，將請交工處重新檢視，避免再發生車輛碰撞。

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