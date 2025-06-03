鄰近松機 松山民權東公辦都更完工

台北市「松山民權東公辦都更案」新建工程，5月取得使用執照。（都市更新處提供）

2025/06/03 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府推動松山機場旁樞紐位置的「松山民權東公辦都更案」新建案，引進民間資金逾卅二億元打造兩棟綠建築大樓，五月取得使用執照，出資者並以一億元跨區修復中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，台北市都市更新處表示是公辦都更跨區修復文化資產的首例，兼顧創新及文資保存的都市再生策略典範。

「松山民權東公辦都更案」位於民權東路第一排、松山機場國門前，敦化北路、復興北路雙大道中間，鄰近企業總部聚落、駐台外國機構、文華東方酒店、民生社區，並以捷運文湖線串聯城市生活圈。更新處說，更新後分A、B基地，面積小的B基地大樓由國防部分回做住宅使用，面積大的A基地興建地下四層、地上十五層商辦，取得鑽石級綠建築、智慧建築等六大認證，是敦北商圈新世代綠色商辦首發站。

請繼續往下閱讀...

出資者助修復歷史建物前海軍將官官舍

更新處表示，出資人主動提供多元公益性回饋，在高樓層設置「材料圖書館」（Material Library）做為開放工作及展覽空間，以供創業初期的新創團隊使用，並規劃智慧創意公益空間，定期舉辦專題講座及活動，促進產業人才間的交流活動，也將多功能展演空間及圖書館等公益設施開放給民眾使用；另以一億元協助修復中正區泰安街一巷的兩棟「前海軍將官官舍歷史建物」，現已完成修復工程，由國防部委外經營打造為實驗教育共學園區，讓歷史建築與現代教育相融，成為文化與教育的創新場域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法