北市去年49班公幼 議員爆逾1/3未招滿

市議員吳世正指出，公幼、非營利及準公幼分佈失衡，北市2022至2024年公幼備取後仍有缺額。（資料照）

2025/06/03 05:30

教育局：會依據每學年度實際招生及備取情形調整

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員吳世正昨於市政總質詢指出，公幼、非營利及準公幼目前看似雨後春筍，實際卻分佈失衡，導致有些地方缺額多無法補齊，有些地方登記爆滿、孩子無法報名。對此，教育局說明，北市各公幼及非營利幼兒園的核定班級數，依據每學年度實際招生及備取情形調整，透過評估人口增減趨勢、各校招生情形、平衡區域落差等因素，針對有需求的行政區進行增班設園。

請繼續往下閱讀...

2歲專班深受歡迎 經常額滿

吳世正指出，北市二○二二年至二○二四年公幼備取後仍有缺額，二○二二年廿五班、二○二三年廿九班，去年則為四十九班，逾三分之一未招滿；二歲專班卻深受歡迎，二○二二、二○二三年備取後均額滿，去年備取後僅剩四個班額滿。

吳世正續指，文山區今年新設置兩間非營利幼兒園，包含樟新水岸與萃湖今年二到五歲專班分別共開出八十及一百一十二個名額，缺額數與登記數卻存在差距，南港區經貿非營利幼兒園也面臨類似狀況，有些地方登記爆滿、孩子無法報名，教育局非但未增設園所計畫，反倒卻針對需求量較小的地方不斷設立幼兒園。

吳世正表示，與其把資源預算投入在擴班計畫，不妨提升公幼競爭力，補助公幼延⾧托育及寒暑假服務，降低或免除家⾧額外負擔的費用，讓家長願意選擇公幼就讀，而非外流到私幼，導致招不滿狀況愈發惡化。

市長蔣萬安回應，數據上顯示家長對於二歲專班需求比較高，應將重點放在兩歲專班設置上，同時依照區域需求來設置，並請教育局全面盤點進行整體控管。

市府：會依區域需求設置

教育局說明，北市各公幼及非營利幼兒園的核定班級數，會依據每學年度實際招生及備取情形進行動態調整，透過評估「人口增減趨勢、各校招生情形、平衡區域落差」等因素，務實針對有需求的行政區進行增班設園，而針對有缺額之幼兒園評估微幅減班或調整三至五歲班型為二歲專班，確保資源最適配置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法