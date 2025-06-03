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    首頁　>　生活

    少年騎單車受傷倍增 竹縣改善路廊

    新竹縣政府在多所學校周邊設置公共自行車站點，首度研擬竹北市公共自行車熱門路線路廊盤點示範計畫。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府在多所學校周邊設置公共自行車站點，首度研擬竹北市公共自行車熱門路線路廊盤點示範計畫。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/03 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣自行車騎士受傷人數連年上升，十三至十七歲少年傷者更呈倍數增長，縣議員吳旭智憂心青少年成為自行車事故的高風險族群；對此縣府首度研擬竹北市公共自行車熱門路線路廊盤點示範計畫，統整出十五條熱門站點路線，並將選定運量第一的六家車站到東興國中著手改善。

    據統計，新竹縣自行車受傷人數二○二二年為四八七人、二○二三年五一五人、二○二四年更達六○二人；其中少年從二○二一年的八十一人，上升至二○二四年的一七二人，四年間翻倍。

    縣警局分析，竹北市自行車事故肇事熱點多集中於中華路、中山路、中正路、三民路與博愛街等幹道，事故年齡層以十三至十七歲最多，通勤、通學期間為事故發生的高峰時段。

    六家車站到東興國中 先施工

    交旅處研擬「竹北市公共自行車熱門路線路廊盤點示範計畫」，盤點使用量高的十五名熱門路線，六家車站周邊包含東興國中、水圳森林公園、新瓦屋、兒四公園、嘉政二街停車場及公三公園；竹北車站周邊則包含竹北國中、竹北高中、仁愛國中。

    交旅處長陳盈州表示，最快今年底改善運量第一的六家車站到東興國中自行車路廊，主要路線為復興三路一段、二段，視實際路況增設自行車專用道、擴寬人行道或混合車道，並加強標誌與提醒設施。

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