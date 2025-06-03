官司卡關 新豐紅樹林工程像廢墟

民進黨新竹縣議員吳傳地抨擊，紅樹林濕地工程，迄今未完成如廢墟。（新竹縣府提供）

2025/06/03 05:30

濕地設施延宕 鷹架橫陳、鐵網生鏽 楊文科︰儘速依法、依規解決

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉紅樹林生態保護區是北台唯一的紅樹林混生林，本就是旅遊勝地，縣府二○一九年爭取漁業署補助辦理「新豐紅樹林濕地生態環境教育展示設施工程」，卻因包商沒有按圖施工等導致解約後，又因彼此對工程款金額認定差異過大，訴訟迄今無法完成工程。縣議員吳傳地昨天抨擊工地現場鷹架橫陳、鐵網生鏽猶如廢墟！自雙新自行車道開通，從桃園引入大量的觀光客後，經比較桃、竹兩縣市的休憩設施，反而打擊新竹縣的觀光發展，要求縣府儘速完工，以跟上雙新自行車道通車後的腳步。

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縣長楊文科直言，這個工程紛爭影響縣府形象很大，議長張鎮榮也非常關心。縣府會立即改進，他將請農業處先確定法令上如何把工程完善解決，儘速依法、依規做個了斷。

議員促別等訴訟結果 先做休憩設施

吳傳地說，既然工程紛爭都已經鬧上法院，契約也終止了，他認為不用等法院仲裁結算金額到底多少，這跟目前這些工程都沒有關係，所以請縣府農業處應儘速完成涼亭和觀景台，讓紅樹林混生林的相關休憩設施，跟上雙新自行車道通車後的腳步。否則這個工程再纏訟十年，現場就這樣擱著嗎？

包商未按圖施工解約 工程款有爭議

縣府農業處表示，工程是二○一九年漁業署補助辦理的，總計畫經費四三六○萬元。但得標商除了沒公共工程經驗和三級品管觀念，施工期間還有多項材料沒有依管制總表提送審查核定，就逕自進場施作，經設計監造單位多次糾正沒有按圖施工等問題後不見改善，次年主動跟縣府終止契約，縣府於是辦理就地結算。

只是包商進場有些部分被認為是不合格品，縣府不予計價，以致發生包商和縣府對於工程完成度認定出現重大差距，包商請款三八○○多萬，縣府只願實付二千多萬，調解無果後包商提告，雙方才會纏訟迄今仍無結果。

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