頭份中山市場 等促參案方向確定再拆

擁有四十多年歷史的苗栗縣頭份市中山市場，建物結構老舊斑駁，耐震強度不足，還是海砂屋，安全性引發疑慮。（資料照）

2025/06/03 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕擁有四十多年歷史的苗栗縣頭份市中山市場，建物結構老舊斑駁，耐震強度不足，還是海砂屋，安全性引發疑慮。不過，頭份市公所宣布不原地重建僅拆除後，因市場土地約八成屬苗栗縣政府所有，雙方之前對於是否拆除地下室未取得共識。近來苗栗縣政府與頭份市公所討論後，將等待苗栗縣政府辦理促參案確定執行方向後再拆除。

苗縣府工商發展處指出，中山市場用地因市公所並不打算重建，縣府因此著手辦理市場結合住宅、其他開發利用案、危老與都市更新或BOT等方式，目前已標出促參案前置規畫，將由專業團隊評估中山市場用地是否適合招商引資，提供民間一處可投資促進地方經濟的場地。

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至於中山市場何時拆除？工商發展處表示，將等待促參案確定執行方向後再拆除，屆時拆除費用由頭份市公所負擔。

議員曾玟學說，除了關心頭份中山市場拆除案延宕已久，也擔心部分仍想回到市場營業攤商權益，若未來促參案執行後，廠商經營模式可能與之前不同，若促參案廠商不願繼續以傳統市場方式營運，可能改為商場、超市等不同樣貌，攤商權益如何受到保障？

苗縣府工商發展處則強調，針對仍有意願回到市場的攤商，縣府在促參案規劃案中會納入評估範圍，保障攤商權益。

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