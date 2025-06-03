桃源美展徵件 首次開放團體投件

2025/06/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館主辦「二○二五桃源美展」徵件開跑，即起至七月二日下午四點前於桃美館官方網站受理線上報名。

立體與影像多媒體為主題

今年桃源美展以「立體與影像多媒體」為徵件主題，分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」三個徵件類別，鼓勵除傳統美學藝術創作者，新型態的藝術作品也可參賽，並首次開放團體投件，希望讓更多不同領域的創作者們有更多創作平台，展現自我美學實力。

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市立美術館代理館長張至敏表示，報名參賽作品將經過初、複審二階段評選，通過初選的作品，預計於十月在桃園展演中心展出，經由複審評選出的得獎作品，頒發各類第一名「桃美獎」獎金十二萬元，第二名獎金六萬元，第三名獎金四萬元，以及不分類選出二名「年度特別獎」獎金十二萬元。期盼藉由展覽吸引來自不同世代與多元背景的創作者，帶入當代的創作思維，持續探究與突破媒材疆界的可能性，並以豐富的題材、靈活的媒材表現，引動桃源美展豐沛的創作能量。

張至敏說，桃源美展立基於桃園，是桃園歷史最為悠久的公辦藝術競賽，二○一八年由市立美術館接手舉辦後，改以每年主題輪替方式進行徵件並遴選優質作品參與展出。

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