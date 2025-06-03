中壢中豐北路偏心左轉車道 8路口陸續改善

中壢區中豐北路、民權路三段路口偏心左轉車道，已經完工通車。（記者李容萍攝）

2025/06/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區中豐北路是往來中壢鬧區與青埔間的重要道路，沿線多處路口設置左轉專用道，但部分路口左彎使用率低，約九成為直行車，卻僅有一線直行車道；市府交通局盤點沿線八個路口可透過削除中央分隔島空間施作偏心左轉車道，分流左轉及直行車輛，有三個路口已經完工，有四個路口預計六月中開始施作，預計十月底前完成，經費約六百五十萬元，另處路口爭取經費中。

分流左轉及直行車輛

立委魯明哲表示，中豐北路過去以快慢分隔道分隔，其中二道快車道分別為直行及左彎專用，因與對向有橋墩區隔，為增加用路人安全避免視差，交通局將左彎車道搭配左彎專用號誌，但經過長期觀察，幾乎九成都是直行車流，直行車卻只能使用一個車道，導致尖峰時間容易塞車，地方民眾紛紛陳情希望改善。

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交通局交通工程科長曾啟倫表示，經盤點中豐北路啟文路至興南路約三公里距離，可改善八個路口為偏心左轉路口，分流左轉及直行車輛，其中啟文路、大農路及民權路三段路口，已於四月底完工，經費約八百萬元。

市府養護工程處主任秘書姜志男說，養工處對中豐北路重劃區周邊路口施設偏心左轉車道，將先改善東芝路一段、興北三路、興北二路、興北一路口，預計本月中進場施作、十月底前完工，經費約六百五十萬元，剩餘的興南路口，因為接近中豐交流道改建工程位置，須待交流道增設工程完工後再辦理。

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