桃園取締噪音車 聲音照相設備增至50組

桃園市的聲音照相設備增至五十組。 （記者李容萍攝）

2025/06/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕平鎮區南勢中豐路及北勢金陵路二段深夜經常出現改裝車輛高速行駛、噪音嚴重擾民，引起居民不滿，市議員舒翠玲為此在市議會質詢提出「加重罰則、調整號誌、增加聲音照相及強化夜間取締」等對策。市府環保局昨表示，全市五月起已增加十五組聲音照相設備，總數擴增至五十組，並導入「AI巡防系統」，搭配警察局執法網全面強化查緝，今年一至五月噪音陳情案，較去年同期下降卅五％，顯見有相當成效。

舒翠玲表示，平鎮地區設置聲音照相設備僅三至四組，且採輪流擺放方式，改車族輕易可躲避監測，形同與執法單位玩「貓捉老鼠」，建議應增加固定式與機動式聲音照相設備，在噪音易發路段執行常態性監控，同時配合警方攔檢及即時稽查。另，道路交通管理處罰條例應修正對超標噪音排放車輛提高罰鍰與連帶責任，否則根本「罰不怕」。

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導入AI巡防系統 陳情案減少

環保局說，改裝汽、機車噪音擾人，名列各類污染檢舉前茅，全市聲音照相設備自五月起總數擴增至五十組，並與市警局合作推出全國首創「AI巡防系統」，提升執法密度與效率，採科技監控加上警方的天羅地網系統，對噪音車採以車追人，快速查緝作為實現精準打擊取締，今年一至五月噪音陳情案，較去年同期下降卅五％。

市警局交通大隊大隊長李維振提醒，非法改裝排氣管除違反噪音管制法，也可能觸犯道路交通管理處罰條例，警方鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，可於卅日內檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」。

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