為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    八德霄裡運動觀光 4免費遊程限量740名額

    桃市府今年首度舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，4大免費遊程開放報名。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府今年首度舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，4大免費遊程開放報名。（記者鄭淑婷攝）

    2025/06/03 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府首度舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，四大免費遊程即起開放報名，路線涵蓋運動、景點及美食，另與H2U永悅健康及健行筆記App合作，民眾可自行體驗路線並蒐集數位勳章，完成任務或上傳遊程心得、相簿，可參加不同的抽獎活動。

    有玉元宮、石母娘娘浣衣池景點

    副市長王明鉅、體育局長許彥輝、議員段樹文、許家睿、楊朝偉等人，昨於八德霄裡玉元宮為觀光遊程主持開跑儀式；王明鉅表示，八德霄裡有玉元宮、石母娘娘浣衣池、落羽松等景點，鄰近還有忠貞新村文化園區等，這次活動推出四大免費遊程，希望大家前來運動兼觀光，而八德霄裡也是市立醫院的預定地，未來發展可期。

    結合自行車、健走、瑜伽

    體育局指出，四大免費遊程為「風光美景追風行」、「擁抱自然健走趣」、「森林瑜伽伸展體驗」、「二日遊：健走＋自行車＋戶外冒險」，整合霄裡及周邊的運動與觀光資源，如玉元宮、石母娘娘浣衣池、忠貞新村文化園區及新屋綠色隧道、海螺文化館等，活動結合自行車、健走、瑜伽等運動，共提供七四○個名額，即起開放報名，額滿為止。

    此外，活動攜手H2U永悅健康與健行筆記App，民眾可自行體驗運動觀光遊程並透過APP蒐集數位勳章，完成相關線上任務，分享上傳遊程心得或相簿，即可分別參加不同的抽獎活動，獎品總值十萬元。

    體育局表示，「霄裡好風光，運動樂悠遊」即日起跑至九月卅日，意者可至活動網站（https://tysportstourism.com/）報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播