八德霄裡運動觀光 4免費遊程限量740名額

桃市府今年首度舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，4大免費遊程開放報名。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/03 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府首度舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，四大免費遊程即起開放報名，路線涵蓋運動、景點及美食，另與H2U永悅健康及健行筆記App合作，民眾可自行體驗路線並蒐集數位勳章，完成任務或上傳遊程心得、相簿，可參加不同的抽獎活動。

有玉元宮、石母娘娘浣衣池景點

副市長王明鉅、體育局長許彥輝、議員段樹文、許家睿、楊朝偉等人，昨於八德霄裡玉元宮為觀光遊程主持開跑儀式；王明鉅表示，八德霄裡有玉元宮、石母娘娘浣衣池、落羽松等景點，鄰近還有忠貞新村文化園區等，這次活動推出四大免費遊程，希望大家前來運動兼觀光，而八德霄裡也是市立醫院的預定地，未來發展可期。

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結合自行車、健走、瑜伽

體育局指出，四大免費遊程為「風光美景追風行」、「擁抱自然健走趣」、「森林瑜伽伸展體驗」、「二日遊：健走＋自行車＋戶外冒險」，整合霄裡及周邊的運動與觀光資源，如玉元宮、石母娘娘浣衣池、忠貞新村文化園區及新屋綠色隧道、海螺文化館等，活動結合自行車、健走、瑜伽等運動，共提供七四○個名額，即起開放報名，額滿為止。

此外，活動攜手H2U永悅健康與健行筆記App，民眾可自行體驗運動觀光遊程並透過APP蒐集數位勳章，完成相關線上任務，分享上傳遊程心得或相簿，即可分別參加不同的抽獎活動，獎品總值十萬元。

體育局表示，「霄裡好風光，運動樂悠遊」即日起跑至九月卅日，意者可至活動網站（https://tysportstourism.com/）報名。

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