桃捷增購列車案 增至170億恐暫緩

桃捷公司增購列車案總經費逼近170億元，董事長沈志藏表示，列車採購可能暫緩，待其他捷運路網有需求時一併採購。 （桃捷公司提供）

2025/06/03 05:30

得花110億整體號誌系統更新 桃捷︰採優化調度 因應增加運量

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司計畫增購六列直達車、四列普通車因應捷運運量增長；議員黃敬平昨日質詢指出，因機場捷運舊號誌系統無法與新車兼容，除了六十億元列車購置費用，還得斥資高達一一○億元進行整體號誌系統更新，總經費逼近一七○億元；桃捷公司董事長沈志藏坦言，列車採購可能暫緩，待其他捷運路網有需求時一併採購，因應未來運量增加，將採優化調度方式紓解。

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待其他捷運路網有需求時一併採購

桃捷公司於二○二三年提出增購列車計畫，後與中央協調採中央、地方負擔各半，同時協議機捷產權移轉桃市府；黃敬平指出，機捷是唯一直通桃園國際機場的捷運系統，去年全年運量突破四一八二萬人次，日均達十二．五萬人次，特殊活動日更突破十九萬人次，而第三航廈啟用後將推升運量，班次增加勢在必行，但機捷列車增購更出現經費暴增窘境，恐讓列車購置案喊卡。

黃敬平指出，機捷現在是新、舊號誌系統交錯，因原生產方英維斯公司被德國西門子公司併購，舊型號車載系統已停產，增購列車得全面更新號誌系統，西門子估計的升級成本，加上購車經費，總經費逼近一七○億元，增購案財務壓力沉重。

沈志藏說，機捷目前採用新、舊兩套號誌系統，A1站到A21站屬舊系統，A21到A22站及後續延伸到A23站為新系統，舊系統廠商因被併購轉型，舊系統已告停產，新購的列車只能配置新的車載號誌系統，因此連帶要將A1到A21站舊系統一併更新。

此外，機捷現有的廿列普通車同時安裝有新、舊兩套系統，不必進行系統更新，但十一輛直達車只運行A1到A21站間，僅搭載舊系統，若整體系統升級，車載系統也要同時進行更新，整體更新經費估計達一一○億元，「中央無法接受、桃捷也無法接受」，因應列車採購受阻，研議採優化調度方式紓解未來增加的運量。

張善政︰列車備品可再用25年

市長張善政表示，現有列車備品可再用廿五年，以目前運量來說，列車數量可再使用廿年，若將來運量增加，將對運量最高的區間採加開班車因應；至於增購列車案，市府與鐵道局仍在努力，鐵道局建議桃園還有其他捷運路網進行中，可待需求量大時再一併與西門子協商，並須注意零件被綁死等問題，若是第三航廈、A23站啟用推升運量，也希望中央能夠多分擔一些列車採購經費。

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