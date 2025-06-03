汐止秀峰高中海砂屋改建 明年6月完工

汐止區秀峰高中正在進行室內外裝修工程，預計2026年6月全面完工。圖為完工模擬圖。（工務局提供）

2025/06/03 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區秀峰高中的忠孝樓和仁愛樓，因為海砂屋問題及校舍老舊，市府斥資七．三億元改建，中央補助六百多萬元拆除費用，其餘由市府支應；市長侯友宜昨天視察工程進度，期許工程如質如期在二○二六年六月底完工，讓秀峰高中學子開學時擁有優質、舒適、安全的求學環境。

侯友宜指出，秀峰高中拆除舊的忠孝樓及新建兩棟校舍，目前工程進度約六十五．八％，將於今年十一月完工，目前辦理新建校舍的室內外裝修作業，等到新校舍完工、學生完成搬遷後，規劃二○二六年二月辦理第二階段仁愛樓拆除及停車場景觀工程，同步翻修校園周邊人行步道紅磚，預計二○二六年六月全面完工。

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教育局長張明文說，秀峰高中校舍改建計畫包含拆除已逾使用年限及高氯離子混凝土（俗稱海砂屋）的兩棟校舍，並整合畸零空間，興建為兩棟地下一層、地上六到七層的建築物，包含卅九間普通教室、十二間專科教室及行政辦公空間，其中包含四十五格汽車位及七十五格機車位，提供教職員使用。

工務局長馮兆麟強調，秀峰高中新建校舍將延續既有校園的五角形配置，透過打開中庭及開放穿堂設計，將新舊校舍連結，讓社區民眾看見秀峰高中的美麗校園。

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