新莊公園43監視器秀逗 議員籲汰換

議員陳世軒針對新莊區黃城公園發生3歲孩童遭陌生人攻擊案，監視器畫質模糊，無法清楚還原案發過程。（陳世軒提供）

2025/06/03 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員陳世軒昨天質詢指出，新莊區黃城公園今年三月發生一起三歲孩童遭陌生人攻擊事件，導致孩童血流不止，家屬向警方申請調閱監視器畫面，卻發現畫質模糊、影像斷格，無法清楚還原案發過程。陳世軒建議市府全面汰換老舊監視器，提升公園監視器覆蓋率；農業局長諶錫輝表示，將邀集相關單位現勘，評估設置必要性。

3月發生孩童被攻擊 模糊畫面還斷格

陳世軒表示，目前新莊區公園監視器有四十三處為無畫面、故障或者是在維修中，且新莊區近一半公園監視器多數安裝在二○○六年前後，使用近廿年，遠超過監視系統五至十年的壽命，監視器長期暴露在戶外風吹日曬，加上台灣供電穩定性不佳，老化速度更快。

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陳世軒分析，目前新莊區公園監視器覆蓋率僅卅三％，換句話說，近七成公園未設監視系統。根據統計，新莊近三年平均每年發生約廿四件公園刑案，去年全市高達二五○件，凸顯公園治安問題。

警政單位將現勘、評估

諶錫輝說，針對公園是否需要設置監視器，如果因為治安與公共安全議題或犯罪預防等需求，將邀集警察和維護單位辦理現勘，評估設置必要性。

陳世軒建議市府編列預算全面汰換老舊監視器，提升畫質與穩定度、擴增點位，導入大數據分析，優先部署在治安風險區，提升公園監視器覆蓋率，杜絕監控死角，並建立定期檢修制度。

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