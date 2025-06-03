花蓮知卡宣公園整修資訊不足 議員促加強

花蓮知卡宣綠森林親水公園是暑假戲水景點，今年預計七月十二日開放，但部分設施老舊正進行整修工程。（議員楊華美服務處提供）

2025/06/03 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮知卡宣綠森林親水公園是暑假戲水景點，今年預計七月十二日開放，但部分設施老舊正進行整修工程，縣議員楊華美說，許多家長反映施工期間使用不便，且不清楚工程細節與未來規劃，不確定是否要擴建？縣府應朝提升使用者體驗的方向進行。

楊華美說，知卡宣公園端午連假期間持續施工，戲水區施工聲響明顯，許多家長認為施工期間造成使用不便，且不清楚工程細節與未來規劃，不確定是否要擴建，擔心影響遊憩品質，相關單位應加強施工公告與說明，讓鄉親充分了解施工內容及可能影響的範圍，避免因資訊不足產生疑慮。

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縣府農業處回應，部分設施因已使用十年，進行整修，將移除損壞遊具，改用臨時性的氣墊遊具，預計今年底重新設置全新的固定式遊具；這次站在家長、使用者的角度，將部分可能會有影響視線的死角進行敲除工程，提升安全性並加強園區周邊的遮陽設備。

農業處長陳淑雯說，知卡宣戲水是花蓮暑期重要的親子活動，今年預計在七月十二日至八月廿四日開放，開放前將針對池底防水、泳池安全設施、水道平滑等展開安全確認與改善，預計六月底前完工。今年知卡宣戲水活動總經費約六千萬元，除先施作戲水區域的安全改善，同時也會打除深水池高圍牆，增加家長在岸邊看顧孩子戲水的視線範圍，針對造成民眾不便部分將更加留意。

民眾反映，花蓮知卡宣公園端午連假持續施工，造成使用不便。 （議員楊華美服務處提供）

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