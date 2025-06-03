台東觀光超越花蓮 議員促少鬥爭多建設

花蓮縣議員胡仁順昨在議會質詢，質疑藍白在立院亂砍預算，連帶影響到花蓮地方建設。（記者王錦義攝）

2025/06/03 05:30

胡仁順批10年來未建立友善觀光環境 花縣觀光處︰出國潮、天災等影響 交通資訊網站改善中

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮去年○四○三地震後觀光陷入蕭條，民進黨縣議員胡仁順昨質疑這些年為什麼觀光客都跑去台東？地震後更加惡化，花蓮十幾年來沒有建立友善的觀光環境，除了罵中央，是否還有更多選擇？期盼縣長徐榛蔚放下政治鬥爭，打造更好的花蓮。

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縣府︰「花香航線」開發深度遊旅客

縣府觀光處長余明勲說，花蓮的觀光困境是遇到出國旅遊興盛、交通影響及天災等，議員提到的交通資訊網站不友善的問題，已開始透過AI多語言的平台來改善，讓國外旅客可以使用，花蓮是被世界嚴重低估的城市；自去年底香港啟航至今，「香港—花蓮」航線累計出入境人次達兩萬名，平均搭乘率為六十三．五％；其中七十％為首次造訪花蓮的旅客，且有半數停留四晚以上，顯示花蓮具備吸引深度旅遊的潛力。

縣府指出，縣府積極拓展全球客源，各種措施多管齊下，包含促成國際包機直航及定期航班，前往香港、日本、韓國參與觀光媒合推廣活動，並針對國外團客推出深度旅遊獎勵方案，打造永續、國際友善的觀光環境。

國旅增 胡︰出國非觀光惡化主因

胡仁順整理出從二○一三到二○二三年間的觀光變化，國內旅遊總次數從十年前的一億四千多萬旅次增加為二億餘萬旅次，整體市場增為一倍多，顯見影響觀光的原因並不是「人都出國了」。從十年前的花蓮觀光客主要來源，有五十一．二％是來自宜花東，但二○二三年，來自東部的觀光客源下降到卅八．一％，而來自北、中、南部的客源成長也很少。去年地震前的花東熱門景點，台東的景點還超越花蓮太魯閣。

胡籲傅崐萁夫婦 勿再攻擊中央

「傅崐萁與徐榛蔚當縣長就是造成花蓮發展停滯、被台東超前的最大原因。」胡仁順說，縣府各局處都有能提供觀光體驗、幫助觀光成長的資源，但總是沒整合，做事都沒人知道，縣府橫向聯繫太差，問題就是出在首長，整合能力與眼界實在太差。

胡仁順表示，首長始終為了攻擊中央而攻擊，不思考自己是否有做好，也不看中央提供的預算年年創新高，更不在乎預算出問題是傅崐萁造成的結果，數十年來都是這樣欺騙花蓮人。

花蓮縣府積極拓展全球客源，各種措施多管齊下增加觀光客，圖為花蓮鯉魚潭。（縣府提供）

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