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    《三星》輕艇激流賽場 爭建選手訓練中心

    宜蘭安農溪輕艇激流標桿賽場如何維護管理，引起輕艇界人士關切。 （宜蘭縣府提供）

    宜蘭安農溪輕艇激流標桿賽場如何維護管理，引起輕艇界人士關切。 （宜蘭縣府提供）

    2025/06/03 05:30

    宜縣府︰訓練中心落成後 再評估一併委外維管

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿國際競賽場地完工啟用後，成為國內唯一符合奧運標準的輕艇激流標桿賽場，接續如何維護管理，引起輕艇界人士關切。宜蘭縣政府回應，接續將爭取新建國家選手訓練中心，完成後再評估是否一併委外。

    世壯運賽事圓滿落幕 通過測試

    斥資二．七億元建造的安農溪輕艇激流標桿賽場，四月三十日舉行啟用典禮，五月二十六、二十七日迎接首場國際比賽—雙北世界壯年運動會輕艇激流比賽。擔任世壯運輕艇激流裁判長的吳沙國中輕艇教練林裕堯認為，賽事圓滿落幕，顯示安農溪輕艇激流標桿賽場已通過國際賽測試。

    輕艇教練建議多爭取國際賽活化

    輕艇激流是宜蘭縣重點發展競賽項目，縣內的佛光大學、羅東高中、羅東高商、吳沙國中都有組隊培訓，學校選手預計七月起移師安農溪輕艇激流標桿賽場做常態訓練。林裕堯建議多爭取國際賽活化賽場，同步提升輕艇激流運動風氣。

    輕艇委員籲爭取補助 維護場域

    安農溪輕艇激流標桿賽場屬人工賽道，平時賽道沒水，須有人員操作機電設備開啟閘門，從主河道引水進場，賽場才能練習或比賽，宜蘭縣輕艇界人士反映，賽場機電管理人員應有彈性出勤時間，配合選手練習需求。三星鄉籍的宜蘭縣輕艇委員會委員廖學毅建議縣府向中央爭取補助，將賽場委託專業團隊維管，營造更好練習場域，也能延長使用壽命。

    宜蘭縣政府教育處代理處長陳金奇說，安農溪輕艇激流標桿賽場機電設備已委託專人管理，縣府另在賽場旁規劃國家選手訓練中心，經費估計一．五億元，預計六月底前完成訓練中心興辦事業計畫及用地地目變更，再向教育部體育署爭取經費，中心落成後，將連同賽場納入委外維管可行性評估，如果條件許可，便可尋求合適團隊接手。

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