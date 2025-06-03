（台南）佳里好蒡節6/7登場 請吃肉包、香腸

「佳里好蒡」七日將提供牛蒡肉包、牛蒡香腸、牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋免費品嘗，農會新產品牛蒡茶片、茶包禮盒也將上市，活動當天有優惠價。（記者楊金城攝）

2025/06/03 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕佳里好蒡產業文化活動七日登場，佳里區農會將推出親子牛蒡蛋捲DIY，也提供牛蒡肉包、牛蒡香腸、牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋共三○○份供民眾免費品嘗，牛蒡商品優惠賣。

佳里牛蒡節在佳里公園舉辦，安排音樂、舞蹈表演、在地青農及佳里商圈農產品展售、農民節表揚及愛心公益活動，讓更多人認識佳里特色農產品。

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佳里區農會理事長陳振華、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓昨為「佳里好蒡」宣傳造勢，農會發表新產品「牛蒡茶片、茶包禮盒」亮相，農會的牛蒡產品已有牛蒡茶片、牛蒡茶包、牛蒡雞、牛蒡脆餅、牛蒡麵，都賣得嚇嚇叫，有六種口味的牛蒡脆餅更是熱銷，農會常被催貨。

佳里牛蒡在卅多年前全盛時期種植超過二千公頃，但因人工短缺、農村人口老化影響，種植面積逐年縮減，今年只有廿公頃，因低溫、下雨、產季延後，收成量下探三百公噸，以內銷為主，加工較多，新鮮牛蒡平均每公斤五十元上下，少數外銷美國。

楊豐賓表示，牛蒡的營養豐富，有「平民人蔘」美譽，牛蒡節除推廣佳里牛蒡產業，農會並創新網路行銷管道、研發新產品。

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