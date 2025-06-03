（台南）出租被倒廢棄物 地主花數百萬清除

不肖業者常以人頭名義承租閒置廠房或空地，藉機非法棄置大量廢棄物後逃逸無蹤，導致土地所有人或使用人遭受牽連。（南市環保局提供）

2025/06/03 05:30

〔記者蔡文居、楊金城／台南報導〕近年來，常有不肖業者以人頭名義承租閒置廠房或空地，藉機非法棄置大量廢棄物後逃逸無蹤，導致土地所有人或使用人遭受牽連，不僅可能觸法，還需自費負擔高額清理費用。台南市西港區一名地主自認倒楣，花了數百萬元進行清理作業，歷時一年才完成。

南市環保局表示，一名王姓嫌犯在西港租用一塊土地，向地主謊稱正在辦理廢棄物處理相關許可，實際卻非法堆置大量廢裝潢木板及廢木材等廢棄物。事後王嫌拒絕清理，環保局依法移送強制執行，然而土地復原責任最終落在地主身上，只能無奈自掏腰包，耗資數百萬元進行清理作業，歷時一年才完成。目前地主已提送改善完成報告，正審查中，待環保局完成驗證後，該土地即可解除列管。

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環保局表示，依廢棄物清理法規定，未經主管機關許可，將土地或廠房提供作為回填或堆置廢棄物之用，最重可處五年以下有期徒刑，並得併科最高一千五百萬元罰金。若因重大過失導致土地被非法棄置廢棄物，且無法追究行為人責任時，土地使用人仍須負起清除處理責任。

另，北門蘆竹溝南側海堤最近被偷倒大批廢棄物，漁民憂心污染北門潟湖水質影響養蚵，當地巡守隊、警方加強巡邏，近日將由南市水利局清除廢棄物，「禍首」持續追查中。被偷倒地點在北門、將軍交界的台六十一線橋下附近海堤，臨將軍溪出海口；將軍區將軍溪畔、北門急水溪畔被偷倒案件時有所聞。

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