（台南）節慶湧人潮 端午連假遊客破百萬

節慶觀光商機旺，端午連假遊客到安平老街遊覽吃美食。（市府提供）

2025/06/03 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕端午連假結束，觀旅局統計，吸引逾一○三萬人次到訪台南，光是市區商圈就超過五十九萬人次湧入，國際龍舟賽相關活動更是帶動區域參觀人潮，安平老街與運河周邊連日來遊客爆滿，帶來節慶觀光商機效益。

市區商圈逾59萬人次 運河周邊爆滿

市長黃偉哲表示，端午連假無論是感受熱血沸騰龍舟賽、在地文化體驗、巷弄市集或應景美食，相信都讓旅客不虛此行，一起沉浸在台南限定的節慶氛圍中；進入夏季，精彩水域活動已開始展開，邀全國旅客到台南感受海洋城市的魅力。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，端午連假不受鋒面影響，仍吸引破百萬人次到訪，展現台南觀光魅力。其中市區的國華海安河樂、小西門、南紡及三井等商圈，以及孔廟與赤崁樓古蹟園區、水交社、市立圖書館新總館周邊，累計逾五十九萬人次到訪。

在安平舉辦的龍舟賽、台南帆船嘉年華及周邊活動，紛紛帶動安平觀光區域的參觀人潮，總計安平老街與運河、新化老街、鹽水老街及菁寮老街有逾十三萬人次遊客走訪。

濱海景點如漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園，吸引逾十九萬人次來親水遊憩。夏季適合上山避暑及戶外踏青遊憩景點及各大風景區，則有超過五萬人次；適合室內親子共遊的博物館景點，也有超過五萬人次入館參觀。

夏日音樂節、七股海鮮節 將接續登場

林國華表示，台南精彩活動持續不間斷，包括即將到來的「台南夏日音樂節」、「七股海鮮節」、「台南國際芒果節」等活動，不但結合在地特色，也讓民眾在夏日時光中感受台南的多彩風貌，一定要讓大家滿載而歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法