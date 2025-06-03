彰市中民街 攤販占馬路做生意

彰化市中民街成了三民市場外溢做生意的熱區，衍生交通亂象與路霸問題。（記者張聰秋攝）

2025/06/03 05:30

被諷「彰市最亂一條街」 警方：勸導無效將取締

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市三民市場旁的中民街，平日白天為市場外溢生意熱點，假日更是混亂，大量攤販占據人行道、路肩，甚至店家也將商品直接擺上馬路，交通擁擠不堪，機車臨停空間難尋。相關亂象存在已久，不僅當地居民罵，更有民眾怒批中民街是「彰化市最亂的一條街」，要求市公所與警方嚴加取締。

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臨停空間難尋 機車停快車道

有民眾在臉書社團「彰化人大小事」貼出照片指出，中民街一家花店擺設過多，導致機車被迫停在快車道，十分危險。

民眾留言區討論熱烈，不少人附和，「旁邊的水果攤也是亂源，占到機車道」、「早上根本難以通行」，更有人批評警方怠忽職守，直言：「大家都知道，只有警察不知道」，還有人說：「彰化市根本是行車地獄」。

居民：得看攤販營業時間出門

一位居民指出，中民街亂象已經存在多年，市公所卻遲未見具體改善作為，早上出門還得看攤販營業時間，根本寸步難行。

對此，彰化市長林世賢表示，將展開柔性勸導，若已影響交通、危及用路人安全，將會同警方依法取締。彰化警分局長林英煌也強調，若勸導無效，將啟動清道專案，移除不應設於道路的物品，並視情況劃設紅線、每日強力執法，依《道路交通管理處罰條例》可處一千二百元至二千四百元罰鍰。

引導攤販進合法市場改善亂象

「取締違規攤販或路霸對我們來說也是痛苦，理應苦民所苦，但偏偏又是違規。」林英煌直言，中民街的問題非冰山一角，開罰只是手段，根本之道還是要引導攤販進入合法市場空間做生意，才能徹底改善亂象。

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