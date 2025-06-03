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    南投縣立棒球場簡陋 議員籲改善

    南投縣立棒球場外野沒有防護墊，外野手接球頗為危險。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

    南投縣立棒球場外野沒有防護墊，外野手接球頗為危險。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

    2025/06/03 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議員簡千翔、林儒暘昨天質詢指出，培育世界十二強棒球賽金牌投手陳柏清的中興國、高中棒球隊，都在縣立棒球場練球，但設備簡陋，外野沒有護墊，球員追球時易衝撞受傷，要求改善。縣府教育處表示，三年前爭取到教育部六千萬元經費，因疫情和原物料上漲，發包不順利，將再向體育署爭取補助。

    教育處：疫情、物價漲 補強發包不順

    縣議員簡千翔以「南投縣如何創造下一個陳柏清」為主題質詢，他點出陳柏清是中興國、高中棒球隊培育的投手，進入職棒隊後，又在世界棒球十二強賽，為台灣奪金，希望縣府能加把勁，充實縣立棒球場的設備，讓南投縣能早日誕生一座標準的棒球場，也能吸引中職前來南投縣比賽。

    縣議員林儒暘指出，可能很多人無法成為「陳柏清」，但至少縣府要給縣民一座好的球場。縣立棒球場目前是中興國中、高中棒球隊在使用，假日開放給社區球隊來打球，球場設備簡陋，外野沒有護墊，當球員追球時，稍有不極易衝撞受傷。又捕手身後和大會記錄台的距離不夠，無法舉辦正式比賽。

    教育處長王淑玲表示，縣府三年前爭取到教育部六千萬元補強設備經費，因疫情和原物料上漲，發包不順利，二期工程因而拖延，以增設看台、廁所、燈光和裁判休息室等設施來估算，約需九千萬元，縣府將再向體育署爭取經費。

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