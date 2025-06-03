南投台十六便道遇雨易崩坍 搶修機具待命

南投省道台16線臨29線便道信義鄉地利路段發生落石阻斷，公路單位派出機具搶修，並進駐易崩坍路段。（信義工務段提供）

2025/06/03 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣省道台十六線臨廿九線便道二．三K信義鄉地利路段，受近日山區大雨影響，昨邊坡崩坍，落石阻斷雙向交通，經緊急調派機具搶修，已恢復通行，公路局信義工務段表示，由於梅雨報到，該路段遇雨可能再出現落石，已派駐機具進駐，也提醒雨天行駛山路務必留意，維護行車安全。

每日17時至隔天7點封閉

信義工務段指出，臨廿九便道屬於山區道路，由於邊坡與路況不穩，與省道台廿一線新中橫公路的塔塔加路段一樣，都有實施常態性夜間封閉，從每天下午五點半至隔天早上七點禁止通行，藉此避免夜間發生的路況災情，導致用路人生命財產受影響。

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昨天上午接獲二．三K出現落石阻斷通行，考量現場落石體積不小，便立即調派機具前往搶修，經清除約一個小時已復通，所幸落石發生當下，並未有人車通過，沒有人員受傷。

工務段：雨季行駛山區小心

工務段指出，該處崩坍路段近幾年來並未有落石災情傳出，研判是因為近日山區雨勢導致邊坡狀況不穩才會出現落石擋道，昨已調派機具待命，避免道路又因落石中斷。

工務段說，臨廿九線便道在九．五K處，去年就因凱米颱風導致土石流阻斷交通，大量土石堆積道路無法立即搶通，甚至造成山區部分住戶受困。

工務段也指出，由於山區沿路有民宿與露營區，現階段已在容易發生坍方的路段派駐機具，以便梅雨季發生路況時可立即搶通，並提醒民眾雨天行經山區容易有落石的路段，務必小心駕駛，以維護自身安全。

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