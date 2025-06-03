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    端午連假遊客多 澎湖5月增萬人入境

    端午連假期間，澎湖摩西分海景點出現「人山人海」景象。。（葉文漢提供）

    端午連假期間，澎湖摩西分海景點出現「人山人海」景象。。（葉文漢提供）

    2025/06/03 05:30

    〔記者劉禹慶、蘇福男／綜合報導〕澎湖觀光旅遊旺季因受國旅市場萎縮影響，旅遊業者普遍抱持「悲觀」態度，但澎湖縣政府旅遊處公布五月入境人數，比去年同期增加近萬人，少數業者質疑「遊客」在哪裡？但端午連假期間，摩西分海景點的確出現「人山人海」景象。

    根據澎湖縣政府旅遊處統計，去年五月海運及空運進入澎湖總計二十萬餘人次，今年五月海運及空運進入澎湖總計二十一萬餘人次，較去年同期增加九七七五人次，顯示澎湖旅遊市場有復甦跡象。

    雖然五月入境人數增加近萬人次，但部分旅遊業者並未感受客源增加，例如位在海埔路的馬公中油加油站，每逢船班載客入港都會出現大排長龍景象，成為觀光指標，今年卻不復見，看不出遊客湧入跡象。

    此次端午連假期間，位在湖西北寮的摩西分海，出現人山人海景象，業者對旅遊復甦樂觀其成，期盼不是「曇花一現」。

    此外，高雄市岡山、旗山、鳳山「三山」各有媽祖廟，壽天宮「岡山媽」首次連袂天后宮「旗山媽」和龍成宮「鳳山五甲媽」，於年底舉辦「高雄三山媽祖平安祈福遶境」，並 將邀請「粉紅超跑」苗栗通霄拱天宮「白沙屯媽」南下相見歡。

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