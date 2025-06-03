國賓危老居民提第四方鑑定 市府︰無違誤

不滿高雄國賓飯店第三方評估報告，自救會昨前往市府前陳情，出示第四方鑑定報告，指飯店絕非危樓。（記者葛祐豪攝）

2025/06/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老評估爭議，自救會昨天又出示一份第四方鑑定報告書，指飯店絕非危樓，要求市府撤銷危老容積獎勵，否則要提起訴訟；對此，市府建管處強調，耐震初評均由專業資格的技師公會審查，並無違誤或疏漏。

國賓飯店危老重建的安全評估，市府今年委託第三方的台灣省結構工程技師公會重新進行耐震初評，Ｒ值為五十三．○八分，符合危老重建標準。

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飯店周邊住戶自救會昨天前往市府陳情，公布自行委託台南市土木技師公會的第四方鑑定報告，指飯店原結構設計四樓有四十四支鋼柱，但第三方鑑定報告忽略Ｘ向十八支、Ｙ向十六支弱軸鋼柱，變成Ｘ向只剩廿六支、Ｙ向只剩廿八支柱可以承受垂直載重，導致剩下柱的垂直力暴增，才使Ｒ值大於四十五分，變成危樓。

國民黨市議員邱于軒強調，容積是全體市民公共財，請市府重新查核國賓飯店危樓判定及容積獎勵核准。

高市建管處副處長謝志昌說明，第三方耐震初評時，已指出國賓有「中間軟弱層」特殊結構行為，應以四樓為基準層進行耐震能力分析，才能正確反映整體結構狀況。

針對自救會對之前的評估結果有疑慮，建管處強調，耐震初評程序及結果，經具備專業資格的技師公會審查，並無違誤或疏漏情形。

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