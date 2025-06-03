西南風＋滯留鋒面 高雄降雨至週日

高雄昨天大雨滂沱，預估降雨將持續至週日。（記者陳文嬋攝）

2025/06/03 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南風增強，高雄市昨天雨勢變大，部分地區的雨量達大雨等級，旗山區二十四小時累積雨量近豪雨等級，今天起滯留鋒面通過，易有短延時強降雨，尤其明、後天的雨勢最大，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，這波降雨將下至八日，提醒民眾留意。

昨天上班日，高雄受到西南風增強影響，整體雨勢變大，根據高雄氣象站統計，時雨量以旗山區四十三毫米最大，其次為內門區四十一．五毫米，均達到大雨等級；旗山區二十四小時累積雨量突破一八○毫米，逼近豪雨等級。

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氣象署昨天對高雄發布豪雨特報，高雄受到西南風增強影響，山區已有大雨發生，預估今早持續受西南風影響降雨，今晚滯留鋒面報到降雨，以山區降雨強度大，水氣到達山區，受到地形抬升作用，雨勢比平地大。市府根據氣象署資料，提醒這週皆受西南風影響，天氣不穩定，今天起三天滯留鋒面通過，高雄水氣將增加，易有短延時強降雨，並有大雨發生機率，尤其明、後天雨勢最大，甚至伴隨雷擊、強風等劇烈天氣。

五日滯留鋒面逐漸南移巴士海峽，高雄水氣仍多，仍受西南風影響，持續性降雨到五日，六日轉為午後雷陣雨型態，以多雲天氣為主，但仍有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，整體降雨下至八日，提醒民眾外出及行車注意安全。

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