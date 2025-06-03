爭取南星新機場 高雄捷運小港林園線預留空間

高雄市政府看好南星計畫區興建新機場，預留捷運小港林園線連通空間，圖為RL4車站周邊空拍圖。（高市都發局提供）

2025/06/03 05:30

市府看好填海造陸興建 規劃在RL3車站前後設定轉往南星路線

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央正評估在南部增設新的國際機場，高雄市政府看好南星計畫區條件最佳，高市捷運局指出，距離南星計畫區最近的高雄捷運小港林園線已預留空間，如果新機場選在南星，就能有捷運連通城區。

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捷運小港林園線全長約十一．五九公里，共規劃六座地下車站與一座高架車站（RL1到RL7），從捷運紅線R3小港站往南延伸，行經小港與林園區，並可能延伸至屏東縣。

捷運小港林園線 延至2034年通車

市議會定期會期間，多位議員關注捷運小港林園線進度，捷運局長吳嘉昌答詢指出受供料與物價飆漲等影響，建設經費已較核定時增加，因此啟動修正計畫作業，於二○二三年八月提報交通部，原定二○三○年完工通車的期程，將延至二○三四年通車。

有議員好奇南星計畫的填海區域規劃新國際機場的可行性，以及新機場對外交通聯絡方案。吳嘉昌表示，雖然機場選址未定，但市府已朝此方向超前部署，在捷運小港林園線預留空間。

捷運局︰原則上RL3站直接到南星

捷運局事後說明，初步是選在RL3車站前後，設定轉往南星的捷運路線，總長度約兩公里，從地下轉地面層約爬升段約七百公尺，原則上是規劃直接到南星（機場），中間不再有其他車站，至於詳細規劃，則需要等機場計畫確定再討論。

市長陳其邁曾說，因應台灣未來航空貨運及南部發展，如果在南星計畫區外海填海造陸一千公頃，興建廿四小時新機場，可避免噪音問題，同時搭配興建捷運路網，可滿足航空貨運與產業需求，打造為東南亞廉價航空總部與貨運樞紐。

不過，雖然看好南星計畫區蓋機場優勢，但陳其邁坦承對此案「沒有把握」。

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