7層防護 北港朝天宮《天后昭應錄》修復

朝天宮「鎮宮三寶」天后昭應錄修復完成。（記者李文德攝）

2025/06/03 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮文物修復中心去年十月啟用，雲科大經半年時間，修復完成「鎮宮三寶」之一的《天后昭應錄》，以七層防護措施存放。朝天宮表示，將規劃印發複本，讓更多信眾了解媽祖事蹟，接續將修復進香旗及已故國寶大師陳玉峰法會掛軸。

朝天宮共典藏超過一．五萬件文物，其中寶璽、缽及《天后昭應錄》為「鎮宮三寶」，修復中心啟用後便委由雲科大「文物修護研究與推廣中心」主任林煥盛，帶領修復師侯宗延、王思涵、助理李佩玲等人進駐修復。

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王思涵說，天后昭應錄書冊結構破損，加上部分頁面脫落，以結構安全為修復原則，選擇傳統古籍裝幀常見的「四眼線裝」，讓書更加牢固，再檢視原書簾紋後，找到材質相近的雁皮宣進行補紙與托紙，頁面缺漏、遺失部分，以退休教授蔡相煇提供的「莆田版」昭應錄影像檔補齊，隨後再將缺失文字補上，共九十四頁，分為上下兩冊，現保存於修復中心內。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，七層保護裝具由外而內包括無酸瓦楞紙盒、棉質藍色包袱巾、孔雀牡丹蒔繪漆盒、絲質黃蘗包袱巾、梧桐木盒、泥金箋函套、楮皮紙四折翼保存。

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