暑假旺季 雲林機車考照預約秒殺

暑假旺季加上明年考照變難等因素，各地監理站機車考照天天滿額。（記者黃淑莉攝）

2025/06/03 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕機車考照要網路預約報名，雲林縣有民眾PO文指出，「預約報名比搶假日高鐵票還難」。監理站指出，考量測驗品質，雲林站每天上午及下午場各十七人，每天都額滿，暑假為考照旺季，開放報名即秒殺，不過機車駕訓班還有名額，上完課可原地路考，可多利用。

監理站上、下午各17人 開放就額滿

民眾PO文表示，考機車駕照比搶假日高鐵票還困難，幫孩子報名七月二日場次，昨天凌晨零時登入欲報名，沒想到名額早已秒殺，查詢最近一個月內也都額滿，是要助長無照駕駛嗎？

請繼續往下閱讀...

縣議員張維崢、蔡永富說，接獲許多為民服務案件都是考照無法報名，機車考照全面採網路預約報名已實施多年，最近才出現這樣的陳情案件，推測與日前交通部說明年考照要加嚴有關。

雲林監理站長陳啟文指出，機車考照每日額滿，全國各地都出現同樣現象，以雲林站為例，每天上、下午各開放十七人，網路報名一下子就額滿，不過有人會臨時取消，民眾可每天上網查詢是否有名額釋出。

機車駕訓班上完課原地路考 多利用

陳啟文表示，考照要先上兩小時課程，再筆試、路考，上完課原地路考，駕訓班每週都有開課，不用擔心考照報名問題，去年雲林站機車考照七九二八人，機車駕訓班只有六二○人，據調查，參加機車駕訓班上路後能有效降低肇事率。

陳啟文說，考量海線民眾需求，機車駕訓班今年有古坑、虎尾、東勢及四湖共四家業者參加，報名費有補助，民眾只要自付四百至六百元不等，可多加利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法