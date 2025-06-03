《台中》編1800萬長者防跌設備 無人申請

2025/06/03 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市是高齡社會，民進黨多位市議員昨天在議會指出，國健署曾表示，每六位長者，一年內就有一人跌倒，地點在臥室、客廳及浴室，都是每天長輩經過的空間，因此預防非常重要，市府今年編列約一千八百萬元預算推動智慧偵測裝置，但防跌設備的申請率卻為零，根本是宣傳不力，要求要跟長輩好好說明，才能達到防跌的成效。

議員批宣傳不力

社會局長廖靜芝表示，獨居長輩可申請緊急救援裝置，或者會對長輩定期問安，而防跌會裝在浴室門口及容易跌倒的地方，裝設對象要考慮經濟能力，一般長輩要自費，會加強宣傳。

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民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達昨天在議會指出，二○二一年台中市老年人口因為「事故傷害」死亡共三四五人，其中「跌倒」就占了三一．三％，且較十年前增加六三．六四％。

國健署指出，每六位長者中就有一位曾在一年內跌倒，發生地點多在臥室、客廳、浴室，這些都是長輩每天都會經過的空間，應該要加強預防。

新冠疫苗施打率 低於全國

此外，市議員謝志忠、王立任等人皆表示，新冠疫情有升高現象，根據衛福部疾管署統計，今年全國重症有四九九人，台中市八十五位，全國最高，而全國打疫苗不到一成八．九一％，台中市八．二一％，比全國平均值還低，台南一二．一一％最多，是六都最高，台中市是六都第四名，要求要加強宣傳，不要輕忽。

衛生局長曾梓展表示，有前往台南請益，將展開宣傳。

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