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    盧秀燕卸任前「大巨蛋簽約」 議員︰政治話術

    多位議員質疑台中大巨蛋評選出最優申請人及簽約，能否在盧卸任前完成。 （記者蘇金鳳攝）

    多位議員質疑台中大巨蛋評選出最優申請人及簽約，能否在盧卸任前完成。 （記者蘇金鳳攝）

    2025/06/03 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中大巨蛋選址昨天遭民進黨多位市議員批倉促，質疑市長盧秀燕任期只剩下一年七個月多，竟表示卸任前會評選出最優申請人，並且完成簽約，是否太自信？太樂觀？希望不是謊言、不是政治話術，要求過程要公開透明，要以市民的利益為優先。

    盧：依法律規定走程序

    市長盧秀燕表示，台中大巨蛋預二○三○年完工啟用，甚至可能早一點，法律如何規定就會依照規定來做；運動局長游志祥表示，目前市府政策要公告三個月，會依照法定行政作業來做，如可行性評估、公聽會、投資書甄審及最優申請人議約及簽約，皆力求周延評估，加速完成。

    選址遭指倉促、質疑黑箱操作

    市議員謝家宜、陳淑華質疑大巨蛋是否能如期在盧秀燕所說規劃內完成，市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、李天生、曾朝榮、江肇國、張芬郁、陳俞融、陳雅惠及周永鴻則批草率、倉促、「黑箱操作」，一開始有六個地點，最後在水湳，違反都市發展平衡。

    議員謝家宜表示，盧秀燕表示會在卸任前完成簽約，不管下一任市長是誰，就需要依此簽約來執行，影響甚鉅，請盧秀燕以市民利益最大優先考量。

    議員陳淑華則表示，行政程序台北大巨蛋走了多年才完成，市府卻可在一年七個月完成，而且簽約完成後才開始都市計畫變更、都市設計審議等，二○三○年完工根本是政治話術。

    議員周永鴻質疑，市府號稱政策出爐前開過五次會，卻沒有會議紀錄，「究竟是鼓勵民間參與，還是照民間廠商的程序走」。

    運動局表示，六個地點為水湳經貿園區、烏日兵工整備中心（機關用地）、都市翠谷開發計畫區（體二用地）、南屯的鎮南高鐵門戶區、北屯機廠北側農業區及西屯龍潭里農業區。

    台中大巨蛋完工模擬圖。 （市府提供）

    台中大巨蛋完工模擬圖。 （市府提供）

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