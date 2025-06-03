20項「三朝建設」 盧秀燕僅完成6項

議員楊典忠（右二）指台中20項「三朝建設」，盧秀燕僅完成6項，半數將再淪「四朝建設」。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/03 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕端午節前宣佈啟動「大巨蛋」建設，台中市議會二日總質詢多名議員盤點她上任近六年半，台中廿項歷經三朝的建設，僅完成六項，更恐有十項又要交棒給下一任市長變「四朝建設」；盧秀燕則說，她完成的建設都是市民期待廿、卅年未能完成的建設。

10項延宕至下任 變「四朝建設」

市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進等人指出，台中歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕三位市長有廿項「三朝建設」，盧秀燕執政近六年半來只完成六項建設，且多是她接任初，就已經快要完工或已規劃完整的建設，其餘有四項工程接近達標仍未啟用，已確定有十項建設將延宕至下任市長續推，確定將變成「四朝建設」。

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楊典忠認為，重大建設進度嚴重落後，尤其海線重大建設停滯最嚴重，導致區域發展失衡，暑假將至，海洋館與清水運動中心卻尚未完成裝修與設備安裝，究竟何時能營運。

觀旅局長陳美秀指出，海洋館「今年能營運」；讓楊典忠不滿痛斥，觀旅局之前宣佈五月可營運後改到七月、八月暑假可營運，現在變「今年能營運」，一再錯失暑假觀光人潮，盧秀燕日前一項民調掉出五星市長之列，各項分數評比雪崩式下滑，市政只剩包裝，忘了落實。

盧秀燕強調，她完成的建設都是市民等了廿、卅年沒辦法完成的建設，市府團隊拚命做，沒有滿意的一天，會繼續做，否則沒有進步。

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