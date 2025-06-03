《台中》重大建設全追加預算 挨批大撒幣

中市議員何文海質詢市長盧秀燕任期剩1年多，重大建設追加預算、大撒幣。（記者黃旭磊攝）

2025/06/03 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨議員何文海昨天總質詢質疑市長盧秀燕六年半任期，「重大建設全部都追加預算」，大撒幣有更好效率嗎？尤其是捷運藍線機電標暴增，市府迄今不敢回答總經費是否會增加？對此捷運工程局強調仍在評估，不敢回答一千六百億的捷運藍線會不會再加預算。

大巨蛋、綠美圖等全在內

針對盧秀燕上任近六年半以來，包括台中智慧營運塔、文山焚化爐都在原地踏步，相關重大建設包括台中巨蛋、綠美圖、水湳轉運中心、國際足球場運動休閒園區及台中國際會展中心大幅追加預算，何文海批事前預算沒估好，事後推動也無法節流，而盧秀燕舉高雄捷運也追加預算為例回應，何文海則說，永遠都是同樣理由一直追加預算，根本是把人民當提款機。

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何文海質問盧秀燕說，市長將在二○二六年卸任去選總統、國民黨主席，任期剩一年半大撒幣，重大建設無一不是大幅追加預算，甚至才簽約的捷運藍線機電標也是大增幅增加預算。

除捷運藍線機電標大增預算，綠美圖目前的經費是五十二億九千多萬，其中高達六億八千多萬是追加預算，會展中心第一期工程五十一億多，追加了六千三百多萬，而二期工程經費十四億九千五百多萬，其中就包含追加經費一億五千九百多萬。

捷運藍線機電標經費暴增

何文海狠批說，市府單位是「吃菜的嗎」，顧問公司太離譜，什麼都要追加，但執行效益卻不佳。

捷運工程局長蘇瑞文表示，因應物價波動及人力工資上漲不得不追加預算；盧秀燕接著說，高雄捷運黃線預算從一千四○○億元，追加到二三○○億元，「一條路線就多了一○○○億」，新竹棒球場在前市長林智堅任內，從原來三．五億增加三倍，變成十二億，高雄興達漁港從三○○○萬變成八十一億元，這幾年的確是各類建設預算都大量增加。

再加預算？捷工局仍在評估

何文海也質詢說，南屯水肥廠多次保證在盧任內遷移，看來環保局如果連文山焚化廠進度都延宕至此，水肥廠也不可能遷了，建議環保局長陳宏益把辦公室遷到場內。陳宏益答稱，水肥場將評估改名，目前已經沒在運作。

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