原民自製獵槍使用訓練 首梯50名學員參加

原住民族委員會昨日起一連2天辦理第一梯次原住民自製獵槍安全使用訓練課程及測驗，學員們專心聆聽相關課程。 （圖：原住民委員會提供）

2025/06/03 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕原住民族委員會昨與今日在桃園市及新北市舉辦第一梯次「原住民自製獵槍安全使用訓練課程及測驗」，共有五十名學員參訓。原民會副主委谷縱．喀勒芳安表示，這是歷史性的一刻，完成訓練通過測驗的學員將發給合格證書，作為未來申請製造、運輸與持有自製獵槍的依據。

原民會：歷史性的一刻

原民會表示，首梯次受訓學員五十人，男女均有，展現原住民族人對傳統狩獵文化傳承的熱忱與投入。訓練課程首日內容包括宣導原住民自製獵槍申請流程；講解自製獵槍、漁槍許可及管理辦法與槍砲彈藥刀械管制條例等法規；說明森林法、野生動物保育法、國家公園法及狩獵行為規範等，晚間進行學科測驗。今天將於新北市林口頂福靶場進行自製獵槍操作及實彈射擊。

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原民會指出，此番引進國際間狩獵證照訓練模式，並於獵場情境模擬課程中導入VR技術，更貼近實際狩獵情境，希望透過訓練彰顯對原住民族狩獵文化的尊重與延續，提升獵槍安全使用認知，減少因操作不當引發的意外事件。

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