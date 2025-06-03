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    高鐵停板橋站沒開門 駕駛記大過

    台灣高鐵針對4月14日204列次停靠板橋站未開啟車門案進行檢討。圖為示意圖。（記者蔡昀容攝）

    台灣高鐵針對4月14日204列次停靠板橋站未開啟車門案進行檢討。圖為示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/03 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵四月發生通車十八年來首例「到站沒開門」事件。高鐵調查，該列車駕駛未落實作業規定，並錯失補救機會，屬於個人疏失，記一次大過，主管也分別被記申誡及警告。

    高鐵二○四次列車四月十四日上午八時廿六分停靠板橋站，先前高鐵行控中心通知駕駛，板橋站月台軌將設臨時速限七十公里，駕駛也複誦確認，但進站時，駕駛見臨時速限訊息卻產生疑惑「是否臨時變更為無須停靠」，但未向行控中心確認。

    當駕駛打算查勤務平板電腦確認時，接到列車長透過列車電話來電，提醒他未給予車門開啟權限，通話還未完，駕駛在未確認發車時間下逕自發車，導致一五○多名乘客無法下車、廿名乘客未能上車。

    事發後，高鐵暫停該駕駛勤務三個月，並進行心理測驗、適性檢查等，評估是否合適返回勤務。

    主管分別被記申誡、警告

    高鐵日前完成調查，認定駕駛未依駕駛作業手冊規範向列車控制員確認正確資訊，導致列車長無法開啟車門，供旅客上下車；又未依通訊作業規定完整聆聽列車長通話內容，錯失補救機會，依獎懲辦法對駕駛祭大過一次；駕駛督導、課級、部級、處級主管有連帶責任，分別被記申誡及警告。

    對此，高鐵公司說明，各項營運安全措施均訂有嚴謹SOP，並要求人員落實執行，杜絕類案再次發生。

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