中國小黃魚驗出禁藥 供應商罰24萬

最新禽畜水產品動物用藥殘留檢測，1件小黃魚不符規定。（食藥署提供）

2025/06/03 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署昨公布最新禽畜水產品藥物殘留檢測結果，其中一件從中國進口的小黃魚不合格，出現不得檢出的「恩氟奎林羧酸」，過量使用可能會導致腸胃不適，目前進口約一千公斤全數售出，但已回收四百公斤，台南市政府已依法裁處供應業者廿四萬元。

售出1000公斤、回收400公斤

食藥署昨公布今年三至四月衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，主要於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。

請繼續往下閱讀...

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，此次抽驗禽畜水產品四五三件，其中一件在嘉義市東區漁翁冷凍食品公司抽驗的小黃魚，檢出恩氟奎林羧酸○．○三ppm（百萬分之一濃度），標準值為不得檢出。

阿銓商行一年二度違規

陳姿伶指出，此批小黃魚從中國進口，供應業者是位於台南市的阿銓冷凍水產商行，去年七、八月該商行也曾被檢出中國進口的「凍大黃魚」殘留恩氟奎林羧酸，由於一年內二度違規，加上屬於需自主檢驗者而加重罰則，遭台南市政府開罰廿四萬元。

根據食藥署資料，恩氟奎林羧酸屬於廣效性抗菌劑，農業部核准於牛、豬及家禽類使用，用於治療沙門氏桿菌症、大腸桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染等，但未核准於水產動物使用。

食藥署呼籲食品業者對販售的禽畜水產品應保留進貨來源證明文件，例如發票、收據或憑證至少五年，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR Code或信譽良好商家的產品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法