照服員詐騙、虐待照顧者 廢證後不再發照

衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文，強化不適任人員管理機制。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/06/03 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕為避免照顧服務員詐騙、虐待被照顧者，衛福部昨宣布預告修正長照服務人員訓練等相關辦法部分條文，強化不適任人員管理機制，曾有詐騙、虐待等紀錄而被廢止證照者，一律不再發給長照人員認證，新制最快今年底上路。

新制最快年底上路

去年底爆出台南某照服員帶服務的獨居失智長者到地下錢莊借錢三百多萬元，震驚社會。過去也曾傳出有照服員涉及不當照顧。

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衛福部預告修正部分條文

為防止類似事件重演，衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文。長照司副司長吳希文表示，修正草案強化不適任人員管理，對於因未提供適當照顧與保護，且侵害使用者權益等不當行為，像是詐騙、虐待等，而被廢止長照人員認證者，日後將禁止重新申請並不再發給長照人員認證，藉此保障服務對象的安全與權益。

衛福部統計，截至去年底，長照二．○相關從業人員達十一萬人，以照服員九．七萬人為大宗。為協助長照人員持續進修，修正草案明定申請認證前共同訓練需於一年內完成，以確保受訓內容與當下政策接軌。同時考量部分長照人員領證後長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需一次補足全部繼續教育積分而難以重返職場，因此放寬可用近一年內累積達六分之一積分替代全部時數，降低回流門檻，並提高網路課程可計入積分的點數。

吳希文指出，修正草案預告至七月廿一日止，各界可提供意見，期望今年底前公告上路。

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