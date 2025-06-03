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    單程2000元起 基隆-石垣渡輪9月開航／每週3航班 可載545人、航程約7小時

    石垣島是國人熱門旅遊目的地之一。 （資料照，易飛網提供）

    石垣島是國人熱門旅遊目的地之一。 （資料照，易飛網提供）

    2025/06/03 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕「基隆─石垣」渡輪航線預計九月開航，每週行駛三航班，初期單程票價傳約兩千元起，加上日本觀光免簽證，網友直呼搭船出國去石垣島，比到墾丁國旅還划算，網路掀起熱議。

    網友：比到墾丁便宜

    正規劃中的「基隆─石垣」客貨海運固定航線，由我國業者華岡集團與日本業者合作，業者規劃購入YAIMAMARU渡輪，總噸位約二．一萬噸，可載運五四五位乘客，載貨容量一八○TEU，預計本月交船，經兩個月整修於九月中旬開航。每週行駛三航班，航行時間約七小時。市場傳出初期單程票價約日幣一萬元起，折合台幣約兩千元。

    航港局：尚未申請航線

    為促成航線開闢，日本石垣市市長中山義隆去年七月偕同華岡集團拜會航港局。航港局指出，國際固定航線對於航運及觀光發展有所助益，因此樂觀其成，已協同港務公司基隆港務分公司預作規劃，船舶停靠碼頭及旅客動線已有初步安排。航港局表示，雖目前業者還未向航港局申請航線登記，但按經驗，若資料齊備，一週內即可完成航線核定。

    由於日本旅遊免簽證，加上票價便宜，網友熱議衝擊國旅。觀光署副署長黃勢芳表示，開航初期為引客，價格可能較優惠，若是夜間出發還能替旅客省下住宿費，再加上旅客嘗鮮，可能會有一波熱潮。觀光署也專案配合航港局行銷航線，提供旅客多元遊憩選擇。

    觀光署：不影響國旅

    不過，黃勢芳分析，搭船舒適度會受海象及季節影響，不是人人能接受，長期下來仍要回歸市場機制；此外，渡輪乘載量有限，一週最多能載一千六百多人出去，和每年兩億人次國旅市場相比差距大，不至於影響墾丁市場。

    創新旅行社董事長李奇嶽分析，新航線確實會吸引到不同的客群，例如小資族、代購、年輕人等，但船的量能有限，即使滿載，每月約可載六千多人，相較每年兩億人次的國旅市場影響不大，墾丁市場也不會因此雪崩。

    日本石垣市市長中山義隆（右四）去年偕同航商拜會我國交通部航港局，希望促成「基隆－石垣」渡輪航線。左四為航港局長葉協隆、左二為觀光署時任副署長林信任。（資料照，航港局提供）

    日本石垣市市長中山義隆（右四）去年偕同航商拜會我國交通部航港局，希望促成「基隆－石垣」渡輪航線。左四為航港局長葉協隆、左二為觀光署時任副署長林信任。（資料照，航港局提供）

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