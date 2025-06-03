自由日日Shoot》新冠升溫、連假急症、常規治療／醫界示警 急診恐再塞爆

新冠疫情升溫又碰上端午收假，林口長庚、台大醫院昨急診等待住院都衝破百人，南部的成大醫院、高雄長庚醫院也一度上看70~80人。 （資料照，記者林惠琴攝）

2025/06/03 05:30

〔記者林惠琴、蘇金鳳／綜合報導〕疫情升溫又碰上端午收假，醫界示警，新冠猖獗輕症湧入急診、連假聚餐使腸胃道急症患者增多，以及收假前就醫潮與常規治療病人回流等三大因素，恐再釀急診壅塞，官方必須緊急因應。

林長、台大急診逾百人等住院

林口長庚、台大醫院昨急診等待住院都衝破百人，南部的成大醫院、高雄長庚醫院也一度上看七十、八十人。

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台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，疫情、飲食與假期等三項原因，可能導致近日急診壅塞嚴重。他解釋，新冠與流感近期猖獗導致輕症湧入醫院急診，連假期間診所未開雪上加霜，更別提因呼吸道感染症而增加的住院患者，以及連假民眾常有聚餐，悶熱天氣讓食物腐壞加快，腸胃道急症患者亦增多。

陳亮甫也提到，不少民眾常在收假前才就醫，加上常規治療患者回流等，都造成醫療量能如臨大敵。目前重症插管患者問遍多家醫院仍無床可轉，急診醫師只能感嘆「別生重病」。

台大醫院急診醫學部主任張維典表示，假日出院人少，床位本就有限，碰上端午連假效應會更大，且不少人返鄉回台北後出現不適就診，新冠病人也增加，但整體急診沒有塞到太誇張，盼明後天逐漸消化。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，近期急診量高與新冠疫情多少有關。過去兩年新冠疫苗打氣低迷，這波疫情是疫苗接種疲乏累積的一個大爆發，推估將是解封至今最大一波疫情，建議要強化老年人、免疫低下、慢性病等高風險族群接種疫苗。衛生福利部台中醫院胸腔科醫師王顓銓也表示，端午節前兩週新冠確診患者比平日增加一倍以上。

衛福部邀醫界召開研商會議

衛福部昨邀集醫界召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」，邱泰源於會中指示全力協助基層醫療落實各項防疫工作，並加強宣導民眾打疫苗、戴口罩、勤洗手，有症狀分流就醫，不要都跑到急診。食藥署說明醫用快篩一週可出貨四．五萬劑，可因應需求。

疾管署副署長羅一鈞表示，全國急救責任醫院急診就診六月一日近二．八萬人次，較上週日上升九％，但二日待床一三六○人較上週一下降九％，衛福部會持續注意局部醫院是否候床增加。醫事司副司長劉玉菁指出，預計五日與衛生局、醫院再度開會討論是否需要強化作法。

6月2日各大醫院急診等待住院人數統計

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