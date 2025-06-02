改善人車爭道 基隆國家新城通學步道完工

基隆市國家新城通學步道改善工程，讓人車爭道不再，確保行人安全。（記者俞肇福攝）

2025/06/02 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市三峽重大車禍，造成四死十一傷的不幸悲劇；基隆市政府盤點人口密集且缺乏完善人行空間的路段，已經完成國家新城社區樂利三街基隆客運發車處旁及樂利三街二六三巷的通勤、通學步道，讓行人不用與車爭道，讓學童有條安全上學的路。

工務處處長簡翊哲指出，國家新城生活圈人口近八千人，但通往公車站的動線長期缺乏人行空間，學童與長者常被迫行走於車道，人車爭道不時出現。自二○二三年起，安樂區公所陸續協調於社區五大路口增設綠底行穿線，遷移遮蔽視線的電桿，初步改善人行動線；二○二四年續推第二階段工程，打通樂利三街一五○號至一三六號間人行道，提升通行連續性。

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簡翊哲說，國家新城社區推動的步道改善工程，由工務處攜手安樂區公所、交通處與教育處，規劃「人行環境改善四部曲」，剛完工的樂利三街基隆客運旁及樂利三街二六三巷的通勤、通學步道工程，就是其中的第三部曲，由在地六合里長潘德發提出，經相關單位與議員聯合會勘後決議增設。

簡翊哲說，改善過程有諸多挑戰，如路邊停車需求、電信箱阻礙、家用冷氣外突、水溝蓋不平等，都在各方通力合作下逐一克服。長樂國小校長林維彬表示，通學步道工程提升學生上下學安全，也讓家長更安心。

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