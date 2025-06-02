公幼報名改志願制？ 北市府︰審慎評估

台北市議員曾獻瑩表示，有家長反應，孩子未抽中公幼後，才驚覺多數準公共幼兒園已結束報名，導致錯失許多選擇機會，僅能逐一聯繫幼兒園詢問缺額。（示意圖，資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市公立幼兒園（見圖，資料照）今年報名較去年減少一二八九人，有廿三所公幼三至五歲班級在第一階段抽籤後仍有逾五成缺額，但公幼登記抽籤只能填一個學校，無法反映家長實際需求與優先志願，台北市議員曾獻瑩呼籲比照新北市導入志願填報制度；教育局表示，北市教保資源已按「次分區」精準調控，改採志願序分發，不一定能實質提高中籤率，後續將審慎評估建議，以提升整體公共教保服務供應量為核心目標。

現行限填一校 議員建議增選擇彈性

曾獻瑩指出，北市公幼申請，只能填寫一所學校，有家長陳情建議比照新北市，導入多志願填報機制，一次選填多所幼兒園，再依志願序分發，藉此提升錄取機率與選擇彈性。且有家長認為，教育局規定準公共幼兒園須在四月底前完成招生簡章備查與公告，但有部分園所在四月中下旬已開始招生，甚至簡章公告前已截止登記，若僅依賴教保資訊網查詢，恐錯失準公幼的招生時程。

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教局︰教保資源 按次分區精準調控

教育局說明，公幼與非營利幼兒園分開招生，家長可同時登記兩者，也會各自列備取名單依序遞補，招生期間設有即時揭示系統，提供家長查詢各園登記人數與缺額狀況。

教育局表示，目前登記抽籤採單一志願候補制，具公平性，一人一園一籤，分發流程迅速且透明，考量北市公共化教保資源已按「次分區」精準調控，若改採志願序分發，不一定能實質提高中籤率，後續將審慎評估相關建議，以提升整體公共教保服務供應量為核心目標。

教育局表示，一一四學年度公幼中籤率為六十一．九○％，較一一三年度五十八．四一％略有上升，將持續透過增班、提高核定名額等方式擴充公共化教保服務供應量；每年也將依區域實際需求進行動態調整，針對需求熱區增班，有缺額的幼兒園則將評估是否微幅減班，確保資源分配符合實際需求。

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