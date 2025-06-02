（台北）若留公館地下道 結構工程需1至2年

2025/06/02 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環、填平地下道的規劃，在首場地方說明會上，有不少人要求保留公車專用地下道，台北市議員苗博雅日前市政質詢時，也提出數據指出保留地下道的必要性，台北市副市長李四川昨受訪表示，保留地下道需進行結構支撐工程，交通黑暗期將長達一至兩年，會再邀集相關單位開會討論後，再召開一次說明會與地方溝通。

李四川︰開會討論後 再開說明會

市府原本考量地下道上方有自來水原水管、高於路面的輸水箱涵等，因此規劃拆除圓環時，將管線下降而要填平地下道；但在翡翠原水管通水後，供水確保無虞之下，公館圓環的原水管可廢除，如此一來，公車專用地下道是否需要填平，受到關注。

請繼續往下閱讀...

苗博雅指出，市府有時間壓力，但從捷運公館站、師大分部公車專用道站位資料顯示，公車專用地下道共有五十五條公車路線行經，尖峰小時總班次數，南北向有三○三班，全部改走平面道路、七岔路口，未來交通絕對是災難。

7岔路口55線公車 尖峰小時303班次

李四川說明，地下道若不填平，圓環拆除後的路面是中空，勢必要排樁施作結構支撐，上方才能通行車輛；排樁施工時，向下打深會碰到捷運新店線、向上有基隆路高架橋壓縮空間無法使力，施工期程恐長達一至二年，需要審慎評估。

李四川說，會就地方說明會的意見，近期再邀顧問公司、交通局、新建工程處開會討論，是否能透過工程技術保留地下道，又可縮短工期，倘若仍無法可解，綜合考量情況下，還是需要填平，屆時會再開一次地方說明會，了解民眾的看法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法