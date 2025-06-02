淡水清水祖師遶境 劉和然、蘇巧慧、洪孟楷同台

有意參選新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧（右二）、副市長劉和然（左三）、國民黨立委洪孟楷（左二）同台恭請蓬萊老祖金身起駕。（記者羅國嘉攝）

2025/06/02 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕昨天農曆五月初六為清水祖師得道紀念日，有意參選二○二六年新北市長的新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷，都前往淡水清水巖參與「淡水大拜拜」清水祖師遶境活動，三人同台恭請蓬萊老祖金身起駕，祈願新北市四時無災、八節有慶、合境平安。

活動分為農曆五月初五的「暗訪」與初六的「正日」遶境，遶境前由主掌兵馬的「老三祖」前往淡水市區的四個極點進行「安營」、「鎮符」、「燒四方金」儀式，隨後蓬萊老祖巡安淡水各街巷，象徵驅瘟禳災，道路兩旁家戶設香案恭迎神駕，場面莊嚴熱鬧，廟方也準備重達一千斤的平安餅供信眾品嘗。

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劉和然表示，淡水清水巖是當地重要信仰中心，保佑民眾安居樂業，地方建設快速發展，他感謝廟方秉持清水祖師「救世濟民」精神，積極投入公益慈善，長年關懷弱勢族群。

蘇巧慧表示，淡水清水祖師遶境是淡水一年一度的宗教盛會，她和許多信眾一樣，連續兩天到祖師廟參加遶境，祈願風調雨順、國泰民安。

洪孟楷說，這項遶境活動超過百年歷史，清水祖師保佑地方風調雨順，為鄉親消災解厄，尤其最近新冠疫情延燒，期許市民平安健康。

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