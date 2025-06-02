新北150案海砂屋列管 輔導都更

位於新莊中港里的海砂屋民宅天花板崩塌，導致小兄妹被砸傷。（民眾提供）

2025/06/02 05:30

前晚遭海砂屋天花板崩塌砸傷 新莊小兄妹出院

〔記者陳奕劭、賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區幸福路一戶民宅，五月卅一日晚間天花板突然崩塌，導致家中十三歲少年和十一歲女童遭石塊砸傷送醫，經治療已出院，民眾指房屋是海砂屋，憂心繼續居住恐危及生命安全。據統計，新北市有一百五十案海砂屋列管中，市府輔導改善，將進行結構補強或都更重建。

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民眾投訴，這處海砂屋天花板無預警崩塌，十三歲的男國一生和十一歲的小五女童遭水泥石塊砸傷，分別造成背部和右小腿擦挫傷及頭部血腫、左腳踝擦挫傷，所幸治療後已無大礙，但居民人心惶惶，擔心自己淪為下一個受害者，盼加速都市更新。

新莊區中港里里長高中傑說，這起民宅天花板掉落意外，凸顯海砂屋危險性，若運氣不佳，恐危及住戶生命安全。

該社區都更案 去年12月通過

工務局表示，此民宅二○一八年核備海砂屋，達到停止使用標準，商業用途應於七月十日前停止營業，住宅須在十月十日前停止使用，若屆期未遷出將開罰，要求限期改善；這處社區都更案去年十二月審議通過，市府將加速核定並協助重建。

疑海砂屋未檢測 未爆彈更多

據工務局統計，目前新北市共一百五十案海砂屋列管追蹤，但被認為疑似海砂屋但未進行檢測的案例，可能有更多「未爆彈」存在，影響公共安全。

市府供全額鑑定補助 最高百萬

都市更新處指出，一百五十案海砂屋中，重建完成或進入都更審議程序共七十二案，其餘案件作業中。為加速都更進度，市府推出「新北挺安全專案」，提供建物全額鑑定補助，額度最高達百萬元，若經鑑定為海砂屋，適用「危險建築物五八○專案」，由市府協助招商都更，可享有防災都更獎勵，最多達原容積率一．五倍，盼凝聚社區共識、加快重建。

面對未鑑定的疑似海砂屋，都更處說明，雖然市府提供免費檢測，但部分民眾擔憂影響房價而不願意申請，因此實際掌握情況有限，市府難以主動介入。

另外，市府提供多元都更途徑，新莊區「帝王城」社區及三重區捷運三重國小站周邊老舊建物，都分別出現混凝土剝落、鋼筋裸露等問題，這兩處的都市更新事業與權利變換計畫已啟動公開展覽，象徵重建之路往前邁進。

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