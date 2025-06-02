中橫公路東段重建 每日放行5次

台八線中橫公路天祥到太魯閣口因震後重建，每日白天放行5時段，夜間封閉。（記者王錦義攝）

2025/06/02 05:30

天祥至太魯閣口 晚上6點半到翌日上午7點維持夜間封閉

〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線中橫公路從大禹嶺至太魯閣路段，受到去年○四○三地震及颱風多次侵襲而嚴重受損，目前仍在重建中，公路局東區養護工程分局指出，天祥至太魯閣口，亦即台八線一六七．七公里至一八四．五公里處，每日巡查路況、清理落石，確認可通行後，從今天（二日）起分五個時段放行車輛，晚上六點半到翌日上午七點仍維持夜間封閉。

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公路局東工分局太魯閣工務段指出，天祥至太魯閣口路段，今天起的上午七點到八點、十點、十二點到下午一點、三點、傍晚五點到五點半，分五次放行車輛，其中，上午十點及下午三點的這兩次放行，以當次放行前抵達工區停等的車輛全數通過為原則；天祥東端及太管處砂卡礑隧道東口等二處管制柵門，在傍晚五點半至六點半關閉，禁止車輛進入。

台八線一七九．五公里處的白沙一橋西端、一八○．五公里處的寧安橋西端、一八三．一公里處的長春橋附近三處災修工區，每日上午八點至下午四點採機動管制，以當次放行前抵達兩端工區停等車輛全數通過為原則。

太魯閣口至長春隧道 採分流通行

太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，太魯閣往天祥西行方向，由太管處砂卡礑隧道↓西拉岸隧道↓長春隧道↓天祥；天祥往太魯閣東行方向，由台八線↓長春隧道↓太魯閣口。

另外，天祥到關原、台八線一一四公里到一六七公里路段，原則於上午六點到下午四點半開放通行；台八線關原合歡派出所前及天祥西端二處管制柵門，在下午四點半到六點半關閉；台八線一二六．九公里處的神木附近、一三四．八公里處的新白楊路段與一五八．八公里處的西寶附近三處災修工區，每日上午八點至下午四點，採整點放行一次。

東行最遲在下午5點前抵達天祥

太魯閣工務段提醒，如欲通行大禹嶺至太魯閣口、全程約七十四公里的駕駛人，大禹嶺往太魯閣東行最遲建議於當天下午五點之前抵達天祥，以免錯過五點半的最後放行時間；太魯閣往大禹嶺西行，最遲建議在下午三點通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以免錯過四點半的最後放行時間。

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